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Названы два главных цвета 2021 года

Названы два главных цвета 2021 года Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый и яркий желтый.
Искусство
10 декабря 2020 г. 07:39
Названы два главных цвета 2021 года

Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый и яркий желтый.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте организации.

"Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - говорится в сообщении института.

"Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя воодушевленными и возвышенными", - прокомментировала выбор цветов директор Pantone Леатрис Эйсман.

Отметим, что ранее институт выбирал сразу два главных цвета года только в 2016 году. По версии организации, цветом 2020 года стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

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