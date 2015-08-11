​Назначен новый художественный и стратегический директор Центра современного искусства YARAT

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Бьорн Гельдхоф (Björn Geldhof) назначен художественным и стратегическим директором Центра современного искусства YARAT в Баку. Как сообщает Report, новый директор будет курировать дальнейшее развитие организации после успешного запуска Центра современного искусства YARAT в марте 2015 года.

Отметим, что ранее Б. Гельдхоф работал в должности заместителя арт-директора Pinchuk Art Centre в Киеве, где он разработал музейную программу, которая инициировала диалог между международными и местными художниками в Украине. Он также оказал помощь в создании Pinchuk Art Centre в качестве ведущей платформы для начинающих художников посредством учреждения Future Generation Art Prize и Pinchuk Art Centre Prize.

Наряду с этим, Б.Гельдхоф курировал ряд международных и соло проектов на различных бьеннале и выставках, в том числе и в Венеции.