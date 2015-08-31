​Назначен художественный руководитель Академического национального драматического театра

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Председатель Правления Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, профессор Азерпаша Немет назначен на должность художественного руководителя и главного режиссера Академического национального драматического театра.

В связи с этим министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал 31 августа соответствующий приказ.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию министерства, сегодня А.Немет был представлен руководству театра и членам художественного совета заместителем министра культуры и туризма Адалятом Велиевым, который пожелал театру успехов в новом этапе творческой деятельности.