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    ​Назначен художественный руководитель Академического национального драматического театра

    Министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал 31 августа соответствующий приказ

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Председатель Правления Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, профессор Азерпаша Немет назначен на должность художественного руководителя и главного режиссера Академического национального драматического театра.

    В связи с этим министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал 31 августа соответствующий приказ.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию министерства, сегодня А.Немет был представлен руководству театра и членам художественного совета заместителем министра культуры и туризма Адалятом Велиевым, который пожелал театру успехов в новом этапе творческой деятельности. 

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