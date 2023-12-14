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Народный художник Натиг Алиев стал кавалером "Ордена звезды Италии"

Народный художник Натиг Алиев стал кавалером "Ордена звезды Италии" Народный художник Азербайджана, известный скульптор Натиг Алиев награжден "Орденом звезды Италии" (Della Stella D'Italia).
Искусство
14 декабря 2023 г. 09:27
Народный художник Натиг Алиев стал кавалером Ордена звезды Италии

Народный художник Азербайджана, известный скульптор Натиг Алиев награжден "Орденом звезды Италии" (Della Stella D'Italia).

Как сообщает Report, церемония вручения высокой награды прошла в посольстве Италии в Азербайджане.

"Своими работами Натиг Алиев внес вклад в мировое скульптурное искусство. В своем творчестве он постоянно использовал традиции итальянской школы скульптуры, благодаря чему стал дорог для нас", - сказал итальянский посол Клаудио Таффури.

Натиг Алиев в свою очередь отметил, что в настоящее время работает над совместными проектами с итальянскими скульпторами.

"Сейчас мы с коллегой из Италии работаем над скульптурным комплексом, который будет установлен на одной из центральных площадей Вероны. В него войдут статуи Шекспира и Низами. Статуя Шекспира будет изготовлена ​​итальянским скульптором, а памятник Низами - мной", - сказал Алиев.

"Орден звезды Италии" (до 2011 года "Орден Звезды итальянской солидарности"), учрежденный в январе 1947 года, является высшей государственной наградой Итальянской Республики.

Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Xalq rəssamı İtaliyanın ali mükafatına layiq görülüb

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