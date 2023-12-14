Народный художник Натиг Алиев стал кавалером "Ордена звезды Италии"

Народный художник Азербайджана, известный скульптор Натиг Алиев награжден "Орденом звезды Италии" (Della Stella D'Italia).
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"Своими работами Натиг Алиев внес вклад в мировое скульптурное искусство. В своем творчестве он постоянно использовал традиции итальянской школы скульптуры, благодаря чему стал дорог для нас", - сказал итальянский посол Клаудио Таффури.
Натиг Алиев в свою очередь отметил, что в настоящее время работает над совместными проектами с итальянскими скульпторами.
"Сейчас мы с коллегой из Италии работаем над скульптурным комплексом, который будет установлен на одной из центральных площадей Вероны. В него войдут статуи Шекспира и Низами. Статуя Шекспира будет изготовлена итальянским скульптором, а памятник Низами - мной", - сказал Алиев.
"Орден звезды Италии" (до 2011 года "Орден Звезды итальянской солидарности"), учрежденный в январе 1947 года, является высшей государственной наградой Итальянской Республики.
Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами.