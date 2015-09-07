Народный артист Ильхам Аскеров предан земле

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист, актер Государственного академического национального драматического театра Ильхам Аскеров предан земле в масаллинском селе Ханчобанлы.
Как сообщает Report, народного артиста похоронили рядом с отцом.
На похоронах присутствовали директор Академического национального драматического театра Исрафил Исрафилов, художественный руководитель и главный режиссер театра Азерпаша Немет, а также актеры театра и жители села.
Напомним, что 57-летний Ильхам Аскеров скончался 6 сентября от инфаркта.
Несколько лет назад у актера произошло кровоизлияние в мозг.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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