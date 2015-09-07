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    Народный артист Ильхам Аскеров предан земле

    На похоронах присутствовали актеры и руководство Аздрамы

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист, актер Государственного академического национального драматического театра Ильхам Аскеров предан земле в масаллинском селе Ханчобанлы.

    Как сообщает Report, народного артиста похоронили рядом с отцом.

    На похоронах присутствовали директор Академического национального драматического театра Исрафил Исрафилов, художественный руководитель и главный режиссер театра Азерпаша Немет, а также актеры театра и жители села.

    Напомним, что 57-летний Ильхам Аскеров скончался 6 сентября от инфаркта.

    Несколько лет назад у актера произошло кровоизлияние в мозг.

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