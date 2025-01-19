Народный артист Энвер Гасанов перенес инсульт

Народный артист Энвер Гасанов перенес инсульт.

Народный артист Энвер Гасанов перенес инсульт.

Об этом Report сообщила дочь актера.

По ее словам, актер находится в больнице уже несколько дней.

"Мы отвезли его в больницу 9 января, он чувствовал себя плохо. В пятницу (17 января - ред.) у него случился инсульт в больнице, и его состояние ухудшилось. После двух дней в реанимации его перевели в палату, к настоящему времени лечение продолжается", - уточнила дочь актера.

Отметим, что 72-летний актер Э.Гасанов создал такие запоминающиеся кинообразы, как Джалал в к/ф "Семеро сыновей моих", Шахбаз в "Дервиш взрывает Париж", Тархан в "Бабек", Сирадж в "Седлайте коней", Мурад в "Последняя ночь детства" и другие.