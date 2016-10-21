Народный артист Азербайджана выступил с концертом в Московской консерватории

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Мурад Алыгезалзаде выступил с концертом в зале Рахманинова Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Как передает Report, вместе с известным российским пианистом Михаилом Лидским, М.Адыгезалзаде исполнил в сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра два концерта Моцарта для ф-но и концерты №7 и 10 для оркестра.

Концерт, на котором М.Адыгезалзаде продемонстрировал высокое мастерство, был тепло встречен московской публикой.

Народный артист Азербайджана приехал в Москву после концерта, состоявшегося в Центре классической музыки города Владимир, где также прозвучали произведения Моцарта.

Напомним, что любители классической музыки Баку уже знакомы с тандемом Мурад Адыгезалзаде и Михаил Лидский. Столичным зрителям запомнилось их блистательное исполнение в 2014 году на сцене Азербайджанской государственной филармонии под сопровождение Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.