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    ​Народный артист Азербайджана снимется в фильме со знаменитой французской актрисой

    Хаджи Мурад Ягизаров приглашен сниматься в новом фильме в Германии

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Актер Русского драматического театра, народный артист Азербайджана Хаджи Мурад Ягизаров снимется в новом фильме.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, хотя Х.М.Ягизаров уже долгие годы живет в Германии, он ежегодно приезжает в Баку и создает интересные образы на сцене Русского драматического театра.

    По информации, уезжая в последний раз в Германию он получил приглашение сниматься в новом фильме вместе со знаменитой французской актрисой Изабель Аджани.

    Отметим, что в настоящее время Х.М.Ягизаров выступает в Русской драме в спектаклях "Волки и ягнята" и "Артист и его тень".

    4 декабря состоится очередной показ спектакля "Артист и его тень". Спектакль подготовлен по случаю 75-летия Х.М.Ягизарова.  

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