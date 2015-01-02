​Народный артист Азербайджана даст концерт за границей

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, известный исполнитель тара Рамиз Гулиев даст концерт за границей.

Об этом агентству Report заявил сам артист.

Поездка состоится после 10 января. Однако, он не сказал в какой стране состоится его концерт. Народный артист сказал и то, что в марте 2015 года пройдет Международный фестиваль "Мир мугама". В марте месяце начнется и очередной телевизионный фестиваль мугама.

Р.Гулиев также отметил что, в 2014 году его 8-летний внук впервые дал концерт.