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    ​Народный артист Азербайджана даст концерт за границей

    Он также отметил что, его 8-летний внук впервые дал концерт

    Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, известный исполнитель тара Рамиз Гулиев даст концерт за границей.

    Об этом агентству Report заявил сам артист.

    Поездка состоится после 10 января. Однако, он не сказал в какой стране состоится его концерт. Народный артист сказал и то, что в марте 2015 года пройдет Международный фестиваль "Мир мугама". В марте месяце начнется и очередной телевизионный фестиваль мугама.

    Р.Гулиев также отметил что, в 2014 году его 8-летний внук впервые дал концерт.

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