Народную артистку Зарнигяр Агакишиеву похоронят в Губе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Тело обнаруженной вчера мертвой в своей квартире народной артистки Азербайджана Зарнигяр Агакишиевой увезут в Губу.

Как сообщил Report завотделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов, народную артистку похоронят на Губинском городском кладбище рядом с матерью.

Отметим, что Зарнигяр Агакишиева умерла вчера вечером в возрасте 72 лет в своей квартире в Ясамальском районе, где жила одна.