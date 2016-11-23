Народная артистка Украины выступит на сцене Азербайджанского театра оперы и балета

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ 10 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет П.И.Чайковского "Лебединое озеро".

Как сообщили Report из пресс-службы театра, для исполнения главной партии в балете была приглашена прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, народная артистка Украины Татьяна Голякова.

Как сообщили из театра, вместе с ней выступит звезда украинского балета, лауреат международных конкурсов артистов балета Виктор Ищук.

Спектаклем будет дирижировать народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.