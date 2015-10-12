Народная артистка Кенуль Хасыева готовится к концерту

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, ханенде Кенуль Хасыева готовится к концерту.

Об этом Report сообщила сама певица.

Народная артистка выступит 3-4 ноября в Международном мугамном центре с концертной программой "Беспокоюсь лишь о тебе" ("Təkcə səndən nigaranam"): "В настоящее время идет подготовка к концерту. На двухдневном концерте будут исполнены мугамы и таснифы, народные песни, а также произведения композиторов. Ожидается также участие моих студентов".