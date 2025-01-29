Народная артистка Фатма Махмудова перенесла инсульт

Народная артистка Азербайджана Фатма Махмудова перенесла инсульт.
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По ее словам, сегодня Ф.Махмудова была госпитализирована.
"Она перенесла инсульт, находится в реанимации под наблюдением врачей", - сказала дочь актрисы.
Отметим, что Фатма Махмудова родилась в 1954 году в Агдамском районе. С 1968 года работала актрисой в Агдамском государственном драмтеатре. В 1994 году окончила Азербайджанский государственный институт культуры и искусств по специальности "Театральный режиссер". После оккупации Агдамского района в том же году актриса стала вынужденной переселенкой и начала проживать Баку, работая в Азербайджанском государственном театре музкомедии.
В 1989 году Ф.Махмудова была удостоена звания Заслуженной артистки, а в 2000 - Народной артистки Азербайджана.