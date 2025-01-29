Народная артистка Фатма Махмудова перенесла инсульт

Народная артистка Азербайджана Фатма Махмудова перенесла инсульт.

Народная артистка Азербайджана Фатма Махмудова перенесла инсульт.

Об этом Report сообщила дочь актрисы Нигяр Тофиг.

По ее словам, сегодня Ф.Махмудова была госпитализирована.

"Она перенесла инсульт, находится в реанимации под наблюдением врачей", - сказала дочь актрисы.

Отметим, что Фатма Махмудова родилась в 1954 году в Агдамском районе. С 1968 года работала актрисой в Агдамском государственном драмтеатре. В 1994 году окончила Азербайджанский государственный институт культуры и искусств по специальности "Театральный режиссер". После оккупации Агдамского района в том же году актриса стала вынужденной переселенкой и начала проживать Баку, работая в Азербайджанском государственном театре музкомедии.

В 1989 году Ф.Махмудова была удостоена звания Заслуженной артистки, а в 2000 - Народной артистки Азербайджана.