Народная артистка Азербайджана поставит балет на сцене Белорусского государственного музыкального театра

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана поставит спектакль в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Как сообщает Report, белорусский театр пригласил с этой целью в Минск балетмейстера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета народную артистку Медину Алиеву.

Медина Алиева посетит Минск в начале февраля. Она поставит в Белорусском государственном академическом музыкальном театре балет Г.Шайдулова "Клеопатра".

Это не первая поездка балетмейстера в Белоруссию. До этого в 2010 году в указанном театре ею были поставлены танцы к спектаклю "Аршин мал алан" У.Гаджибейли, а в 2013 году - к балету Ф.Амирова "Тысяча и одна ночь".

Отметим, что между Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, Белорусским национальным академическим большим театром оперы и балета и Белорусским государственным академическим музыкальным театром существует тесное сотрудничество. В рамках указанного сотрудничества белорусские мастера искусств периодически посещают Баку, азербайджанские мастера искусств часто выезжают с гастролями в Минск, режиссеры и балетмейстеры ставят новые спектакли, проводятся мастер-классы.