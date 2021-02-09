Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников

Своими размышлениями о жизни в Париже, творчестве и связях с родиной Эсмер Нариманбекова поделилась с Report

Художник Эсмер Нариманбекова известна не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. И не потому что, что она вот уже почти два десятка лет живет во Франции. На родине ее знают, как дочь двух известных людей в нашей стране – народного художника Азербайджана Тогрула Нариманбекова и заслуженного художника Азербайджана скульптора Эльмиры Гусейновой. Но такой background для творческой личности не всегда удача. Чаще – напоминание о бытующем в обществе стереотипе, дескать, на детях великих природа отдыхает. Эсмер своим талантом сумела доказать азербайджанским любителям живописи, что собственная слава заслужена ею вполне честно. Свидетельство тому – успех у зарубежного зрителя. Своими размышлениями о жизни в Париже, творчестве и связях с родиной Эсмер ханым поделилась с Report:

-Эсмер ханым, что дало вам воспитание в такой творческой семье?

- Сказать многое, значит, ничего не сказать. Я выросла в семье, в которой глубоко почитались национальные традиции, царило восхищение искусством, творческая атмосфера была воздухом, которым дышали родители и их друзья. С детства меня окружала азербайджанская среда, но параллельно шло приобщение к европейской культуре, глубоко затронувшей меня. Мое воспитание начиналось с книг по искусству, которых было в доме очень много. Это были самые любимые книги. Я до сих пор несу в себе это чувство. Неслучайно первые мои книжные иллюстрации я стала делать, увидев картину Веласкеса "Менины". Я очень любила рыцарскую литературу, увлекалась произведениями, связанными с ранним и поздним Средневековьем, Возрождением. Обожала листать книги с репродукциями картин. Все это оказало огромное влияние на меня, и став зрелым человеком, я чувствую глубокую благодарность к своим родителям, творческой среде, которую они создали вокруг меня. Теперь стараюсь создать такую же атмосферу для своего сына. Параллельно интересовалась восточной миниатюрой - персидской, азербайджанской. Так я полюбила синтез этих двух культур – Востока и Запада, которые, на мой взгляд, не могут существовать одна без другой. Исторически обмен культур, их взаимодействие существовали всегда. Мир един, просто нас разделяют расстояния.

- Отсюда ваше желание познакомить Запад не только со своими работами, но и произведениями других азербайджанских художников?

- Я с 1996 года во Франции. Сначала потому что в Совете Европы работал мой супруг. Сюда переехал мой отец. И с первых дней моего пребывания здесь я стала заниматься организацией выставок, не только своих персональных , но и работ своих соотечественников. Очень хотелось показать азербайджанскую школу живописи. Сколько их было? Наверно, где-то около полусотни. И не только во Франции. Конечно и в Баку, где у меня своя галерея, а также в Англии, Германии и других странах.

Первые три состоялись в Страсбурге в 2001 году, когда наша страна вступила в Совет Европы – моя персональная и две групповые. Мне посчастливилось, что в связи со вступлением Азербайджана в СЕ в Страсбурге был общенациональный лидер Гейдар Алиев, посетивший наши выставки. А через некоторое время я узнала, что мне дали звание заслуженного художника Азербайджана. В Баку я реализовала ряд проектов с ОБСЕ по организации выставок юных азербайджанских художников.

Но значительное количество вернисажей наших живописцев я, конечно, проводила в Европе. В Париже есть такая солидная галерея "Русский мир", которая находится возле президентского дворца, а с другой стороны - аукцион "Sotheby's" и другие аукционы. Хочу сказать, что это весьма престижное место. Там состоялись четыре взрослые и две детские выставки наших мастеров кисти. Вы знаете, трудно рассказать обо всех выставках, которые я организовывала. Но отмечу еще одну парижскую галерею Bortone, в которой не раз выставлялись работы наших и турецких художников. Я основатель ассоциации Association de Togrul Narimanbekov действующей во Франции. Ее цель - культурный обмен между деятелями искусства разных стран, а также организация художественных выставок. Думаю, что не надо говорить о том, что такие мероприятия вызывают интерес не только у любителей живописи, но и у политиков, общественных деятелей, представителей международных организаций. Я люблю больше говорить своими делами и своими работами. Хочу рассказать об одном конкурсе, который представляется мне весьма интересным.

Я приняла участие в арт-проекте компании Фаберже под названием The Big Egg Hunt- поиск Большого яйца, который проводился в Лондоне. Поиск яиц является традиционным атрибутом праздника Пасхи во многих западных странах. В разных концах британской столицы были расставлены яйца из стеклопластика высотой около метра, расписанные как знаменитыми, так и начинающими дизайнерами из примерно 300 стран. Представляя нашу страну, я назвала расписанное мною яйцо "Мой Баку". Оно потом было выставлено в лондонском Гайд-парке , а затем было продано на аукционе "Sotheby's", поскольку конкурс был благотворительным, и средства шли на нужды организаций Elephant Family (занимается сохранением слонов в Азии) и Action for Children (помощь детям). У меня были свои выставки в Вене, Берлине, в Италии прошли пять групповых выставок, экспозиции которых побывали в пяти городах – Милане, Венеции и других, где зрители очень радушно принимали наше искусство. Я рассказываю о своих персональных выставках еще и потому, что представляю ими свой Азербайджан. События во Франции во время второй карабахской войны показали, как важно особенно здесь рассказывать о нашей стране, наших деятелях искусства, жизни в Азербайджане, о Карабахе.

- Как вы восприняли здесь Отечественную войну, которая закончилась блистательной победой нашей армии и народа?

- Это были 44 бессонные ночи, когда мы ходили с телефонами и постоянно отслеживали ситуацию. Война - всегда страшно, и я хорошо понимаю матерей, чьи сыновья стали шехидами. Но великое счастье, что в результате были освобождены наши земли. Мой отец родом из Шуши, у нас есть купчии на несколько шушинских сел, которые были выданы прадеду российским императором Николаем Вторым . А что такое Карабах для каждого азербайджанца, я думаю, всем нашим соотечественникам ясно. Здесь во время карантина очень строго, поэтому во время войны я не слышала ни про какие акции. У нас здесь есть Культурный центр Азербайджана, и там ведется работа, но им очень приходится нелегко из-за большого числа представителей армянской диаспоры во Франции.

Но так случилось, что я, естественно не зная, что будет война, начала готовить выставку "Дух Шуши". Представляете? Может, это совпадение, а может, и действительно дух Шуши взывал к нам. В экспозиции выставки, которую я организовала, вошли работы азербайджанских, турецких и итальянских художников - Нигяр Фамильсой, Тофика Агаева-Нариманбекова, Ройи Гасановой, Рены Амраховой, Вафы Эфендизаде, Айсель Миргасымовой, Лейли Мусеибовой, Ольги Палковиц, Джамалы Рахманлы, Зарифы Мирзоевой, Сахиба Асадли, Лейли Мусаевой, Нургюль Алиевой, Захры Мамедзаде, Фидан Самедзаде, Захры Ильдырымзаде, Айлы Азиз, Захры Мамедовой, Айян Набиевой, Камрана Музаффера Генджера, Андреа Поззи, Нармины Велиевой, Айлы Инсановой, Лучиано Каггианелло, Лейлы Алиевой, Гюли Гулиевой, Гусейна Ахвердиева и Валиды Рустамовой. Свою работу я назвала "Дух Шуши". Меня до глубины души волновала судьба нашей родины и храбрых сынов Азербайджана, которые героически сражались за наши земли.

- Не могу не спросить о планах.

- 9 февраля открывается фотовыставка, которая называется "Люди, города и время". Она посвящена памяти моей матери, и приходится на день ее рождения. Мне захотелось показать связь времен. На этой выставке будут представлены фотографии художников, которые участвовали на организованных мною выставках, их восприятие мира через объектив фотоаппарата, фотографии их предков в национальной одежде, фотопортреты наших современников, и конечно, история моей семьи в фотографиях. Мой дед по отцу вы, наверно, знаете, был губернатором Баку. Там будут портреты родителей, которые дела Исаак Рубенчик, Рафик Нагиев, работы Рафика Гамбарова. Там будут лица давно ушедших людей. Получился большой и интересный срез жизни общества в разных странах, поскольку в выставке участвуют представители Азербайджана, Германии, Турции, профессиональные фотографы, такие как Ирина Джапаридзе и Майя Багирова . Поскольку все работы черно-белые, я думаю их разбавить несколькими живописными картинами отца Тогрула Нариманбекова.

Элеонора Абаскулиева