Накануне Международного женского дня 8 Марта будет продемонстрирован балет "Лебединое озеро"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 5 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Театра оперы и балета.

Спектакль посвящен Международному женскому дню 8 Марта.

Главную роль - роль Одетты-Одиллии в спектакле исполнит прима-балерина Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов артистов балета Людмила Хитрова.

Л.Хитрова побывала на гастролях во многих странах мира - Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Мексике, Южной Корее, Египте. Это ее первый визит в Баку.

Ее партнером в спектакле - исполнителем роли принца Зигфрида будет заслуженный артист Белоруссии, лауреат международных конкурсов артистов балета Олег Еремкин.

Руководить спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.