Минкультуры: Найденная близ "Тезепира" постройка не значится в списке исторических памятников

Министерство культуры Азербайджана прокомментировало обнаружение постройки к старинной бане, найденной в ходе строительных работ близ мечети "Tезепир".

Как сообщил Report пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов, найденная постройка не значится в списке исторических памятников.

По его словам, постройка является котельной бани, находившейся в частном пользовании.

"Примерно 12 лет назад здесь велись строительные работы и неподалеку была парковка. В ходе строительных работ эта баня была разрушена, а котельная под землей сохранилась. Эта баня, хоть и была объектом частной собственности, но могла бы считаться памятником культуры, но это строение не значилось в списке исторических".

В Исполнительной власти Ясамальского района Report сообщили о том, что этим вопросом занимается министерство культуры.

Отметим, что сведения и фотографии с места находки в социальных сетях распространил учредитель сайтов Haqqin.az и Virtualaz.org Эйнулла Фатуллаев.