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    Музыкальный театр откроет 107-ой театральный сезон в День национальной музыки

    В день открытия представят музыкальную комедию Не та, так эта

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр откроет новый сезон в День национальной музыки - 18 сентября.

    Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, об этом заявил директор Государственного музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

    По его словам, в день открытия 107-го сезона продемонстрируют двухчастную музыкальную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

    Отметим, что в тот же день - 18 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма начнет работу VIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

    Зрителям представят музыкальную комедию Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" с субтитрами на английском языке.

    Напомним, что спектакль "Не та, так эта" был удостоен премии "Зирвя" министерства культуры и туризма. Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана, удостоенная ордена "Шохрат" Джаннат Салимова.

    В главный ролях - народная артистка, обладательница ордена "Шохрат" Афаг Баширгызы, заслуженные артисты - Шовги Гусейнов, Новруз Гартал, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Акпер Ализаде, актеры - Магеррам Гурбанов, Надир Хасыев, Агахан Шарифов, Самедзаде Хасыев, Айдан Гасанова, Гусейн Алили и другие.  

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