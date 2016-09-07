Музыкальный театр откроет 107-ой театральный сезон в День национальной музыки

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр откроет новый сезон в День национальной музыки - 18 сентября.

Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, об этом заявил директор Государственного музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

По его словам, в день открытия 107-го сезона продемонстрируют двухчастную музыкальную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

Отметим, что в тот же день - 18 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма начнет работу VIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Зрителям представят музыкальную комедию Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" с субтитрами на английском языке.

Напомним, что спектакль "Не та, так эта" был удостоен премии "Зирвя" министерства культуры и туризма. Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана, удостоенная ордена "Шохрат" Джаннат Салимова.

В главный ролях - народная артистка, обладательница ордена "Шохрат" Афаг Баширгызы, заслуженные артисты - Шовги Гусейнов, Новруз Гартал, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Акпер Ализаде, актеры - Магеррам Гурбанов, Надир Хасыев, Агахан Шарифов, Самедзаде Хасыев, Айдан Гасанова, Гусейн Алили и другие.