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    ​Начинается V Tелевизионный конкурс мугама

    Отборочные туры пройдут три дня

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ С 16 января начинаются отборочные туры V Телевизионного конкурса мугама.

    Об этом агентству Report сообщили из Международного центра мугама.

    Организатором Телевизионного конкурса мугама, который проводится с 2009 года, является Фонд Гейдара Алиева.

    Состав жюри V Телевизионного конкурса мугама остается неизменным и на этот раз. Сюда входят народные артисты Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Агахан Абдуллаев, Мансум Ибрагимов и Надир Ахундов.

    Отметим, что после трех отборочных туров 16, 17 и 18 января 20 молодых ханенде будут участвовать в финале конкурса.

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