​Начинается V Tелевизионный конкурс мугама

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ С 16 января начинаются отборочные туры V Телевизионного конкурса мугама.

Об этом агентству Report сообщили из Международного центра мугама.

Организатором Телевизионного конкурса мугама, который проводится с 2009 года, является Фонд Гейдара Алиева.

Состав жюри V Телевизионного конкурса мугама остается неизменным и на этот раз. Сюда входят народные артисты Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Агахан Абдуллаев, Мансум Ибрагимов и Надир Ахундов.

Отметим, что после трех отборочных туров 16, 17 и 18 января 20 молодых ханенде будут участвовать в финале конкурса.