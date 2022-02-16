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Начинается показ долгожданной турецкой драмы "Дядя"

Начинается показ долгожданной турецкой драмы "Дядя" Сети кинотеатров CinemaPlus с 17 февраля начинается показ долгожданной турецкой драмы "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" (Дядя: История одного человека).
Искусство
16 февраля 2022 г. 13:23
Начинается показ долгожданной турецкой драмы Дядя

Сети кинотеатров CinemaPlus с 17 февраля начинается показ долгожданной турецкой драмы "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" (Дядя: История одного человека).

Как сообщает Report, главную роль сыграл Уфук Байрактар, известный, как персонаж «Dayı» в сериале «Ezel». Его сопровождает красивая актриса Гизем Караджа Эрмекчи, которая получила высокую оценку зрителей.

Режиссер и сценарист картины Угур Байрактар.

Коротко о фильме: С самого детства Джевахир был хулиганом с обостренным чувством справедливости. Он никогда не обижал слабых, но любил ввязываться в приключения. Когда же герой вырастает, родители советуют парню уехать из родной деревни в Стамбул. Там он начинает работать у мужчины по имени Сейфи, который варит для горожан кофе. Поначалу всё идёт хорошо, но вскоре большой город сталкивает парня лицом к лицу с самыми неприглядными сторонами жизни. Пытаясь, как и в детстве, отстоять справедливость, герой начинает противостоять бандитам. Только вот обычный деревенский парень не может дать достойного отпора преступникам, поэтому очень скоро Джевахир сам становится на тропу криминала. Честностью, отважностью и справедливостью он завоевывает уважение в определенных кругах, но в то же время и наживает себе немало опасных врагов.

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Версия на азербайджанском языке CinemaPlus "Dayı: Bir adamın hikayesi" filminin nümayişinə başlayır

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