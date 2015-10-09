В Бакинском государственном цирке начинается новый сезон

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ С 31 октября в Бакинском государственном цирке начнется новый сезон.
Как сообщает Report, на бакинской арене будет продемонстрировано эксклюзивное цирковое шоу "Ласта-Рика" из России.
На цирковом шоу впервые состоится аттракцион пингвинов и пеликанов. В программу также включены номера с конями, обезьянами и попугаями, мотоциклами, кордебалетом, а также "театр морских львов".
Гастроли шоу "Ласта-Рика", которое будет представлено в Баку впервые, продолжатся до конца ноября.
Билеты можно приобрести в кассах цирка ежедневно с 10.00 до 20.00.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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