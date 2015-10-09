В Бакинском государственном цирке начинается новый сезон

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ С 31 октября в Бакинском государственном цирке начнется новый сезон.

Как сообщает Report, на бакинской арене будет продемонстрировано эксклюзивное цирковое шоу "Ласта-Рика" из России.

На цирковом шоу впервые состоится аттракцион пингвинов и пеликанов. В программу также включены номера с конями, обезьянами и попугаями, мотоциклами, кордебалетом, а также "театр морских львов".

Гастроли шоу "Ласта-Рика", которое будет представлено в Баку впервые, продолжатся до конца ноября.

Билеты можно приобрести в кассах цирка ежедневно с 10.00 до 20.00.