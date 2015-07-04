Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Швейцарии начался 49-й джазовый фестиваль Монтрё. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в первый день фестиваля на сцену выйдут Джон Легенд и Эмели Санде.

В рамка фестиваля, который будет длиться 2 недели, выступят более 100 музыкантов. На фестивале с концертной программой выступят такие знаменитые исполнители соул, блюз и рок музыки, как Тони Беннет, Лайонел Ричи, Джексон Браун и Леди Гага.

Отметим, что стоимость билетов колеблется в пределах 66 - 372 долларов США (69-390 AZN).

Фестиваль завершится 18 июля.