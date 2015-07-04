 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался 49-й джазовый фестиваль Монтрё

    На фестивале с концертной программой выступят Тони Беннет, Лайонел Ричи, Джексон Браун и Леди Гага

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Швейцарии начался 49-й джазовый фестиваль Монтрё. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в первый день фестиваля на сцену выйдут Джон Легенд и Эмели Санде. 

    В рамка фестиваля, который будет длиться 2 недели, выступят более 100 музыкантов. На фестивале с концертной программой выступят такие знаменитые исполнители соул, блюз и рок музыки, как Тони Беннет, Лайонел Ричи, Джексон Браун и Леди Гага. 

    Отметим, что стоимость билетов колеблется в пределах 66 - 372 долларов США (69-390 AZN). 

    Фестиваль завершится 18 июля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi