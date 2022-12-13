О нас

"Начальная школа "Эбботт" лидирует по номинациям на "Золотой глобус" среди сериалов

"Начальная школа "Эбботт" лидирует по номинациям на "Золотой глобус" среди сериалов Комедия "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.) стала лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" среди сериалов.
Искусство
13 декабря 2022 г. 06:35
Начальная школа Эбботт лидирует по номинациям на Золотой глобус среди сериалов

Комедия "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.) стала лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" среди сериалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список номинантов был оглашен в понедельник в эфире телеканала NBC.

История о работе учителей в одной из худших школ в США будет претендовать на победу в категориях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и "Лучшая женская роль второго плана", при этом в последней номинации "Начальная школа "Эбботт" представлена двумя актрисами - Джанелл Джеймс и Шерил Ли Ральф.

Проекты стримингового сервиса Netflix "Корона" (The Crown, 2016 - н.в.) и "Монстр: История Джеффри Дамера" (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, 2022) получили по четыре номинации на премию равно как сериалы стримингового сервиса Hulu - Убийства в одном здании (Only Murders in the Building, 2021 - н.в.) и "Пэм и Томми" (Pam & Tommy, 2022).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi