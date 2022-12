"Начальная школа "Эбботт" лидирует по номинациям на "Золотой глобус" среди сериалов

Комедия "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.) стала лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" среди сериалов.

Комедия "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.) стала лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" среди сериалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список номинантов был оглашен в понедельник в эфире телеканала NBC.

История о работе учителей в одной из худших школ в США будет претендовать на победу в категориях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и "Лучшая женская роль второго плана", при этом в последней номинации "Начальная школа "Эбботт" представлена двумя актрисами - Джанелл Джеймс и Шерил Ли Ральф.

Проекты стримингового сервиса Netflix "Корона" (The Crown, 2016 - н.в.) и "Монстр: История Джеффри Дамера" (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, 2022) получили по четыре номинации на премию равно как сериалы стримингового сервиса Hulu - Убийства в одном здании (Only Murders in the Building, 2021 - н.в.) и "Пэм и Томми" (Pam & Tommy, 2022).