Начались съемки восьмого эпизода "Звездных войн"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Начались съемки фильма "Звездные войны: Эпизод VIII". Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Disney Боб Айгер.

Работа над восьмой частью фантастической саги должна была стартовать в январе, но съемки перенесли на несколько недель.

"Съемки фильма "Звездные войны: Эпизод VIII", следующей главы легендарной саги, только что начались, она появится в кинотеатрах в декабре 2017 года", – сообщил Айгер. Он также проинформировал, что началась работа над "Эпизодом IX", который должен выйти в 2019 году.

Ранее сообщалось, что прибыль Disney увеличилась на 86% благодаря седьмому эпизоду "Звездных войн".