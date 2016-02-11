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    Начались съемки восьмого эпизода "Звездных войн"

    Работа над восьмой частью фантастической саги должна была стартовать в январе, но съемки перенесли на несколько недель

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Начались съемки фильма "Звездные войны: Эпизод VIII". Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил  глава Disney Боб Айгер.

    Работа над восьмой частью фантастической саги должна была стартовать в январе, но съемки перенесли на несколько недель. 

    "Съемки фильма "Звездные войны: Эпизод VIII", следующей главы легендарной саги, только что начались, она появится в кинотеатрах в декабре 2017 года", – сообщил Айгер. Он также проинформировал, что началась работа над "Эпизодом IX", который должен выйти в 2019 году.

    Ранее сообщалось, что прибыль Disney увеличилась на 86% благодаря седьмому эпизоду "Звездных войн".

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