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    ​Началась церемония прощания с народным артистом Габилем Алиевым

    На церемонии принял также участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев

    Баку. 9 сентября.REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии проходит церемония прощания с народным артистом Габилем Алиевым.

    Как сообщает Report, на церемонии принимают участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, замминистра Адалят Велиев, народные артисты Джанали Акперов, Ариф Бабаев, Фахраддин Дадашов, Ильхам Намик Кямал, директор Театра музыкальной комедии Алигисмет Лалаев, официальные представители государства и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, общественность, родные покойного.

    Сын Габиля Алиева отметил, что смерть отца является для их семьи тяжелой утратой. Он высоко оценил поддержку, оказываемую семье Габиля Алиева  государством и выразил признательность президенту страны Ильхаму Алиеву и членам его семьи.

    В своем выступлении Джанали Акперов также особо подчеркнул поддержку, оказанную государством Габилю Алиеву: "Самая большая заслуга Габиля Алиева заключается в том, что он смог предотвратить присвоение армянами принадлежащего нам азербайджанского национального музыкального инструмента - кяманчи".

    Г.Алиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

    Напомним, что народный артист скончался 8 сентября. 

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