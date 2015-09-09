​Началась церемония прощания с народным артистом Габилем Алиевым

Баку. 9 сентября.REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии проходит церемония прощания с народным артистом Габилем Алиевым.

Как сообщает Report, на церемонии принимают участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, замминистра Адалят Велиев, народные артисты Джанали Акперов, Ариф Бабаев, Фахраддин Дадашов, Ильхам Намик Кямал, директор Театра музыкальной комедии Алигисмет Лалаев, официальные представители государства и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, общественность, родные покойного.

Сын Габиля Алиева отметил, что смерть отца является для их семьи тяжелой утратой. Он высоко оценил поддержку, оказываемую семье Габиля Алиева государством и выразил признательность президенту страны Ильхаму Алиеву и членам его семьи.

В своем выступлении Джанали Акперов также особо подчеркнул поддержку, оказанную государством Габилю Алиеву: "Самая большая заслуга Габиля Алиева заключается в том, что он смог предотвратить присвоение армянами принадлежащего нам азербайджанского национального музыкального инструмента - кяманчи".

Г.Алиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Напомним, что народный артист скончался 8 сентября.