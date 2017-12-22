Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Наблюдается улучшение здоровья Расима Балаева.

Об этом Report сообщил сам народный артист.

Он отметил, что уже начали проявляться результаты лечения. По словам народного артиста, прибывший из Израиля ортопед после обследования болей в его спине дал конкретные поручения: "Врач приезжал примерно 10 дней назад. Сказал мне выполнять некоторые движения и велел каждый день выходить на прогулку. Лечение продолжается, я чувствую себя хорошо. Этот врач приезжает в Баку раз в 3-4 месяца. Когда он вновь приедет, мне сообщат об обследовании".

Расим Балаев заявил о положительных изменениях состояния здоровья после лечения, назначенного прибывшим из Турции невропатологом: "Мое самочувствие сравнительно лучше, чем было раньше. Лечение пока продолжается".

Отметим, что Р. Балаев страдает сахарным диабетом и высоким давлением. У него также проблемы с позвоночником. Расходы на лечение народного артиста оплачивает азербайджанское государство.