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На выставке работ сына Байдена самую дорогую картину оценили в $225 тысяч

На выставке работ сына Байдена самую дорогую картину оценили в $225 тысяч Два неизвестных покупателя претендуют на приобретение за $225 тыс картину сына президента США Джо Байдена Хантера.
Искусство
11 декабря 2022 г. 06:56
На выставке работ сына Байдена самую дорогую картину оценили в $225 тысяч

Два неизвестных покупателя претендуют на приобретение за $225 тыс картину сына президента США Джо Байдена Хантера.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Post, в районе Сохо открылась выставка его работ.

Сотрудники галереи отказались предоставить информацию о потенциальных покупателях. Картина представляет собой горчично-желтое полотно с цветами и выполнена на японской бумаге. Это вторая выставка работ Хантера Байдена. В день открытия 9 декабря в галерее Жоржа Берджеса продали две работы сына президента США.

По словам Берджеса, нынешняя выставка в отличие от предыдущей открыта для публики. На прошлогодней стоимость картин варьировалась от $75 до $500 тыс. Владелец галереи отметил, что у него хранятся несколько картин Байдена, которым более 20 лет.

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