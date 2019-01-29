На выставке Куинджи в Третьяковке экспонируется картина из Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На выставке русского художника Архипа Куинджи (1842-1910) в Третьяковской галерее в Москве экспонируются картина из Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на весь период выставки, включая экспонирование, были застрахованы пять картин выставки, переданные из музеев Азербайджана и Беларуси.

Одна из картин А. Куинджи - "Волга", написанная в период 1905-1908 годы хранится в Национальном музее искусств Азербайджана.

Напомним, что в Третьяковской галерее 27 января была совершена кража картины А.Куинджи "Ай-Петри.Крым". Злоумышленника задержали накануне в Московской области, полиция обнаружила картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.