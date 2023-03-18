На ВДНХ открылась выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов".

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов".

Как передает российское бюро Report, выставка организована павильоном "Азербайджан" совместно с российским Государственным музеем Востока России при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Министерства культуры РФ.

На выставке представлены работы известных азербайджанских скульпторов, отреставрированные при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В экспозицию вошли работы народных художников Азербайджана Джалала Гаръягды, Фуада Абдурахманова, Пинхоса Сабсая, члена Союза художников СССР Эльджана Шамилова, Гусейна Ахмедова.

Директор павильона Саадат Кадырова, выступая на открытии экспозиции, поблагодарила Музей Востока и его директора Александра Седова за вклад в организацию выставки.

"Благодаря Фонду Гейдара Алиева, который поддержал проект реставрации, эти скульптуры приведены в первозданный вид. Это очень масштабная выставка, в том числе и с точки зрения контента", - сказала она.

Советник-посланник посольства Азербайджана в России Акшин Алиев поздравил присутствующих с открытием выставки и передал слова приветствия от посла Полада Бюльбюльоглу.

Директор Музея Востока Александр Седов отметил, что эти работы азербайджанских скульпторов, которые поступили в собрание музея в 1950-1960 годах, найдены в запасниках музея. Он рассказал о тесном сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева и поблагодарил фонд за участие в реставрации предметов классического искусства станковой скульптуры Азербайджана.

На открытии выставки приняли участие представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели, бизнесмены из России и Азербайджана.



В конце мероприятия гостям была представлена музыкальная программа. Их также ждали сладкие угощения в преддверии праздника Новруз.