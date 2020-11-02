На съемки первого художественного фильма в космосе полетит женщина

Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина

Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ", - отмечается в сообщении.

Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.