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    На нью-йоркской сцене состоится показ спектакля по произведению Эльчина "Шекспир"

    Премьера спектакля запланирована на 18 ноября

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На нью-йоркской сцене состоится показ спектакля по произведению народного писателя Азербайджана, профессора Эльчина "Шекспир".

    Как сообщает Report, премьера спектакля состоится 18 ноября.

    Показ продлится 5 дней. Режиссером спектакля является художественный руководитель нью-йоркского театра ("The Complete Theatre Company") Энни Уорд. 

    Отметим, что произведение в жанре сюрреалистической сатиры. События в произведении происходят в психиатрической больнице. 

    Напомним, что произведение Эльчина "Шекспир" поставлено на сценах в нескольких странах мира. 

    Спектакль в настоящее время входит в репертуар Академического национального драматического театра.

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