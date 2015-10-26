На нью-йоркской сцене состоится показ спектакля по произведению Эльчина "Шекспир"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На нью-йоркской сцене состоится показ спектакля по произведению народного писателя Азербайджана, профессора Эльчина "Шекспир".

Как сообщает Report, премьера спектакля состоится 18 ноября.

Показ продлится 5 дней. Режиссером спектакля является художественный руководитель нью-йоркского театра ("The Complete Theatre Company") Энни Уорд.

Отметим, что произведение в жанре сюрреалистической сатиры. События в произведении происходят в психиатрической больнице.

Напомним, что произведение Эльчина "Шекспир" поставлено на сценах в нескольких странах мира.

Спектакль в настоящее время входит в репертуар Академического национального драматического театра.