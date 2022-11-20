На кинофестивале в Марракеше назвали лучший фильм

Главный приз - "Золотую звезду" - 19-го международного кинофестиваля в Марракеше получил в субботу вечером фильм "Черный всадник" иранского режиссера Эмада Алибрахима Дехкорди.

Главный приз - "Золотую звезду" - 19-го международного кинофестиваля в Марракеше получил в субботу вечером фильм "Черный всадник" иранского режиссера Эмада Алибрахима Дехкорди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arab Press.

Победителя на церемонии закрытия смотра во Дворце конгрессов объявило жюри под председательством итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино.

Приз жюри поделили две картины: "Живая душа" (Португалия, режиссер Кристель Алвеш Мейра) и "Синий кафтан" (Марокко, режиссер Марьям Тузани). Награду за лучшую постановку жюри вручило режиссеру из Швейцарии Кармен Жакье за фильм "Молния".

За девять дней фестиваля зрители увидели более 120 фильмов, имели возможность в рамках формата "Разговор с…" встретиться и принять участие в дискуссии с легендами мирового кино, например с американским режиссером, сценаристом и музыкантом Джимом Джармушем, британским актером Джереми Айронсом, франко-американской актрисой и режиссером Жюли Дельпи и другими.

В дни фестиваля состоялось торжественное чествование представителей мира кино, в частности британской актрисы Тильды Суинтон, американского режиссера, сценариста и продюсера Джеймса Грэя, индийского актера Ранвира Сингха.