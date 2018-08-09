На фестивале в итальянском Ливорно состоится концерт, посвященный Гара Гараеву

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Италии, в городе Ливорно состоится VIII Международный музыкальный фестиваль.

Как сообщили Report в отделе информации и связям с общественностью министерства культуры, мероприятие начнется 21 августа и продлится до 8 сентября.

В рамках фестиваля 4 сентября будет представлен концерт фортепианной музыки, посвященный выдающемуся композитору, народному артисту СССР Гара Гараеву.

На концерте, который состоится при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, в исполнении известной пианистки Ольги Домниной прозвучат произведения Гара Гараева, Дмитрия Шостаковича и Фараджа Гараева.