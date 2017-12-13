На этой неделе в ТЮЗе представят 8 спектаклей

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ На этой неделе Азербайджанский государственный театр юного зрителя составил интересный репертуар для постоянных зрителей, гостей столицы и юных зрителей.

Как сообщили Report в театре, на этой неделе планируется показ 8 спектаклей.

Это спектакли "Эшги-Нигяр" (Eşq-i Nigar), "Хекаяти-Хырс гулдурбасан ("Hekayəti-Xırs quldurbasan"), "Счастье по-итальянски" ("İtalyansayağı xoşbəxtlik"), "Чиполлино", "Гулливер в стране лилипутов" и др.

Отметим, что в спектаклях задействованы актеры, заслуженные артисты - Кямаля Гусейнова, Лейли Велиева, Нубар Новрузова, Гурбан Исмаилов, Вахид Алиев, Нофель Велиев, актеры - Гюнель Мамедова, Сабина Мамедова, Эльшан Гаджибабаев, Анар Сейфуллаев, Эльнур Гусейнов, Мушвиг Алиев, Айгюн Фатуллаева, Хаяла Мейданова и другие.

Билеты можно приобрести во всех централизованных кассах, центрах ASAN xidmət и филиалах.