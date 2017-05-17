На этой неделе в музыкальном театре покажут 7 представлений

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На этой неделе в Азербайджанском государственном музыкальном театре покажут 7 представлений.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в связи с IV Играми исламской солидарности "Баку 2017" театр выступает с особым репертуаром.

Репертуар театра на второй неделе Исламиады богат интересными постановками. 17,19, 20 и 21 мая в 12.00 и 19.00 будут представлены “999-я ночь” (на основе музыки Ф. Амирова и сказок “Тысячи и одной ночи”), “Аршин мал алан” (У. Гаджибейли), “Сильва” (И. Кальман), “Лес не бывает без шакала” (А. Самедли), “Золотая свадьба” (O. Кязыми, Р. Гейдар), “Дюймовочка” (Г. Х. Андерсен) и “Не та, так эта” (У. Гаджибейли).

В постановках примут участие заслуженные артисты Новруз Гартал, Светлана Булах, Борис Графкин, Нахида Оруджова, Азизага Азизов, Алекпер Алиев, Наргиз Керимова, Акпер Ализаде, Шовги Гусейнов, актеры Фируз Мамедов, Надежда Повелицина, Магеррам Гурбанов, Марина Литвиненко, Надир Хасиев, Гюльджахан Саламова, Гюльнара Абдуллаева, Эльхан Исмаилов, Эмиль Гейдаров, Тельназ Гусейнова, Алимамед Новрузов, Юлия Гейдарова, Гусейн Алили, Ульвия Алиева, Мехрибан Залыева, Рауф Бабаев, Гюльтадж Алили, Самед Хасиев, Айдан Гасанова, Руслан Мурсалов, Шабан Джафаров, Гюльдана Азимова, Амрах Дадашов, Фарид Рзаев, Элмеддин Дадашов, Гюльнара Азизова, Парвиз Мамедов, Ибрагим Ализаде, Элеонора Мехдиева, Джалала Новрузлу и др.

Прибывшие в страну в связи с IV Играми исламской солидарности "Баку 2017" гости смогут посмотреть постановки У. Гаджибейли “Аршин мал алан”, “Не та, так эта”, O. Кязыми и Р. Гейдара “Золотая свадьба” с субтитрами на английском языке.

Отметим, что театр не забыл про русскоязычных и малолетних зрителей. 19 мая в 19.00 на русском языке представят для взрослых оперетту “Сильва” И. Кальмана, 21 мая в 12.00 для детей – "Дюймовочку" Г. Х. Андерсена. 20 мая в 12:00 для детей на азербайджанском языке представят “Лес не бывает без шакала” А. Самедли.