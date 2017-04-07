В Национальном музее искусств Азербайджана пройдет выставка "Забытое незабываемое"

Москва. 7 апреля. REPORT.AZ/ На День музеев - 18 мая в Национальном музее искусств Азербайджана пройдёт выставка "Забытое незабываемое".

Об этом российскому бюро Report заявил директор Национального музея искусств Азербайджана Чингиз Фарзалиев.

По его словам, в связи с Днем музеев готовится особая программа.

Выставка "Забытое незабываемое", которая будет представлена в этот день, будет посвящена художникам направления "соцреализм".

"Многие из этих художников остались неизвестными для общества. Они посвятили свои жизни вере в социализм, в светлое будущее, и их нельзя судить за это. В их картинах столько честности, столько искренности, что эти работы невозможно смотреть равнодушно. В запасниках нашего музея остались эти великолепные картины, и мы готовимся выставить их на всеобщее обозрение", - сказал директор музея.