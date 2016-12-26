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    На борту потерпевшего крушение Ту-154 был бывший бэк-вокалист Любэ

    Евгений Насибулин работал в группе в начале 90-х годов

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Одним из пассажиров потерпевшего крушения самолета Ту-154 Минобороны был бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, передает Report.

    «На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени»,— приводит «РИА Новости» слова руководителя «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрея Лукинова.

    Напомним, сегодня в Черном море упал самолет Ту-154 Минобороны, который летел в Сирию.

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