На борту потерпевшего крушение Ту-154 был бывший бэк-вокалист Любэ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Одним из пассажиров потерпевшего крушения самолета Ту-154 Минобороны был бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, передает Report.

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени»,— приводит «РИА Новости» слова руководителя «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрея Лукинова.

Напомним, сегодня в Черном море упал самолет Ту-154 Минобороны, который летел в Сирию.