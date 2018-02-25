На Берлинале объявили победителей

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международный берлинский кинофестиваль в 68-й раз объявил своих победителей. "Золотого медведя" получила румынская картина "Не трогай меня" режиссера Адины Пинтилие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фильм "Довлатов" увез в Россию "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад, приз вручили художнику по костюмам Елене Окопной.

Берлинале проходил в столице Германии с 15 февраля. В конкурсе участвовали 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая, России. Судьбу картин решало международное жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером.