На аукционе будет выставлен револьвер, из которого застрелился Ван Гог - ФОТО - ВИДЕО

Револьвер системы Лефоше, из которого, предположительно, застрелился художник Винсент Ван Гог (1853-1890), будет выставлен сегодня на торги в Париже, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает на своем сайте аукционный дом Drouot, покрытое ржавчиной оружие обнаружили в поле, где были произведены выстрелы.

В мае 1890 года Винсент Ван Гог по совету своего брата Тео перебрался в коммуну Овер-сюр-Уаз на севере Франции. Трагедия произошла спустя пару месяцев после переезда. 27 июля Ван Гог с принадлежностями для рисования отправился в поле, за замок Овер-сюр-Уаз. Он также прихватил с собой и пистолет. Художник выстрелил себе в область сердца из револьвера, однако пуля прошла ниже. Он самостоятельно добрался до номера гостиницы. Ван Гог скончался спустя 29 часов после ранения от потери крови.

Техническая экспертиза показала, что револьвер пролежал в земле от 50 до 80 лет и был исправен на момент падения на землю.

Лот оценивается в 40-60 тысяч евро.