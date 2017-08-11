На 94 году жизни скончался известный турецкий актер

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Сайфаддин Карадайы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер скончался в возрасте 94 лет.

С. Карадайы будет похоронен в Стамбуле.

Отметим, что С. Карадайы родился в 1923 году в Стамбуле. По желанию семьи поступил в военную школу и долгие годы служил офицером в рядах армии. В возрасте 46 лет он вышел на пенсию в звании полковника армии. После выхода на пенсию получил предложение сняться в фильме и принял его. После этого он начал свою актерскую деятельность.

Актер сыграл в 12 фильмах вместе с Кемаль Сунал. В общей сложности С. Карадайы снялся в 750 фильмах и многих сериалах.