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    На 94 году жизни скончался известный турецкий актер

    Сайфаддин Карадайы получил роль в 750 фильмах

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Сайфаддин Карадайы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер скончался в возрасте 94 лет.

    С. Карадайы будет похоронен в Стамбуле.

    Отметим, что С. Карадайы родился в 1923 году в Стамбуле. По желанию семьи поступил в военную школу и долгие годы служил офицером в рядах армии. В возрасте 46 лет он вышел на пенсию в звании полковника армии. После выхода на пенсию получил предложение сняться в фильме и принял его. После этого он начал свою актерскую деятельность.

    Актер сыграл в 12 фильмах вместе с Кемаль Сунал. В общей сложности С. Карадайы снялся в 750 фильмах и многих сериалах.

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