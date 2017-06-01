Музыкальный театр выступил в Лянкяране со спектаклем "У каждого своя звезда"

Лянкяран. 1 июня. REPORT.AZ/ Творческий коллектив Азербайджанского государственного музыкального театра выступил на сцене Лянкяранского городского центра культуры со спектаклем Сулеймана Алескерова и Иси Меликзаде "У каждого своя звезда" ("Hərənin öz ulduzu").

Как сообщает южное бюро Report, главные роли в спектакле, повествующем о событиях, происходящих в одном из сельских клубов, сыграли народная артистка Фатма Махмудова, заслуженный артист Новруз Гартал, актеры Надир Хасыев, Гюльджахан Саламова, Мойле Мирзалиев, Расмийя Нурмамедова, Эльхан Исмаилов и Нигяр Гараева.

Отметим, что спектакль прошел с аншлагом. На показе присутствовали около 500 зрителей, в том числе глава ИВ Лянкярана Талех Гарашов, ответственные работники исполнительного аппарата и руководители правоохранительных органов района.