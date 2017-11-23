 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Музыкальный театр ставит спектакль, посвященный Джейхуну Гаджибейли

    В спектакле будут использованы произведения великого Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибекова и Ниязи

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре ставят новый спектакль.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, продолжаются репетиции спектакля по произведению писателя-драматурга Али Амирли "Нури-диде Джейхун".

    Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде.

    По ее словам, двухчастное произведение Али Амирли "Нури-диде Джейхун" повествует о жизни в иммиграции брата Узеира Гаджибейли Джейхуна Гаджибейли.

    В ролях – народная артистка Фатма Махмудова, заслуженные артисты - Парвиз Мамедрзаев, Акпер Ализаде, актеры Эльчин Иманов, Гюльнара Абдуллаева, Новруз Новрузлу, Эльнара Нагдалиева, Ульвия Алиева, Ниджат Али, Гюльчохра Абдуллаева, Эмиль Гейдаров, Мехрибан Залыева, Фируз Мамедов, Алимамед Новрузов и Шабан Джафаров.

    В спектакле будут использованы произведения великого Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибекова и Ниязи.

    Дирижер–постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вусал Рагимов, балетмейстеры-постановщики – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – Самед Сулейманов, концертмейстер – Фидан Бабаева, ассистент режиссера – Эльмеддин Дадашов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi