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    Музыкальный театр приглашает на работу таланты

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен конкурс на вакансии в симфоническом оркестре, хоре и балетном составе коллектива Азербайджанского государственного музыкального театра.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в конкурсе могут участвовать исполнители классической музыки, артисты хора и балета старше 20-ти лет.

    Документы принимаются в Музыкальном театре.

    По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств, доктора философии Алигисмета Лалаева, проведение подобного конкурса представляет важное значение с точки зрения внесения определенных изменений в состав театра:

    "Мы хотим открыть дорогу талантливой молодежи. На данный момент в театре ощущается нехватка кадров, для возмещения этого есть большая необходимость в талантливых кадрах. Надеемся, что после отборочного тура в творческом составе будут заметны новшества".

    А.Лалаев также отметил, что они нуждаются в обладающих широкими голосовыми возможностями молодых и талантливых актерах-вокалистах, которые смогут создать героические образы:

    "Отбор проведут и среди молодежи, обратившейся в театр с подобным желанием". 

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