Музыкальный театр приглашает на работу таланты

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен конкурс на вакансии в симфоническом оркестре, хоре и балетном составе коллектива Азербайджанского государственного музыкального театра.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в конкурсе могут участвовать исполнители классической музыки, артисты хора и балета старше 20-ти лет.

Документы принимаются в Музыкальном театре.

По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств, доктора философии Алигисмета Лалаева, проведение подобного конкурса представляет важное значение с точки зрения внесения определенных изменений в состав театра:

"Мы хотим открыть дорогу талантливой молодежи. На данный момент в театре ощущается нехватка кадров, для возмещения этого есть большая необходимость в талантливых кадрах. Надеемся, что после отборочного тура в творческом составе будут заметны новшества".

А.Лалаев также отметил, что они нуждаются в обладающих широкими голосовыми возможностями молодых и талантливых актерах-вокалистах, которые смогут создать героические образы:

"Отбор проведут и среди молодежи, обратившейся в театр с подобным желанием".