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    Музыкальный театр подготовил специальный репертуар к "Формуле-1"

    Спектакли будут представлены зарубежным гостям с субтитрами на английском языке

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр выступит со специальным репертуаром в связи с Европейским Гран-при "Формулы-1" в Баку.

    Как сообщили Report в театре, спектакли будут представлены зарубежным гостям с субтитрами на английском языке.

    Согласно информации, во время прохождения международного спортивного соревнования в тетаре будут показаны спектакли "Золотая свадьба" О.Казыми и Р.Гейдара, "На стыке судеб" Р.Гаджиева, Э.Оджагова, Ф.Зохрабова.

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