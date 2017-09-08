Музыкальный театр откроет новый сезон спектаклем "Муж и жена"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр откроет 108-й сезон музыкальной комедией великого Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, открытие нового сезона состоится 16 сентября в 19:00.

По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева, новый сезон театр открывает двухчастной комедией великого Узеира Гаджибейли "Муж и жена": "Это уже приняло традиционный характер. И это неспроста. Музыкальный театр был основан в 1910 году и первой постановкой театра был именно этот спекталь. В то же время, ежегодно открытие театрального сезона в нашей стране происходит в канун для рождения великого Узеира Гаджибейли. Хотелось бы подчеркнуть, что "Муж и жена" является одним из самых успешных постановок в репертуаре театра".

В главных ролях - народные артисты Ильхам Намик Кямал, Фатма Махмудова, заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Эльхан Исмаилов, Алимамед Новрузов, Руслан Мурсалов и Фарид Рзаев.