Музыкальный театр наградил лучших 106-го сезона

4 июля, 2016 16:10

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр завершил 106-й сезон. Как сообщает Report, в связи с этим в театре состоялась церемония награждения. Мехрибан Залыева удостоена награды "Лучшая актриса сезона", Чингиз Ахмедов - "Лучший актер сезона". Помимо этого, народный артист Ильхам Намиг Кямал и молодой актер Гусейн Алили удостоены награды "Хрустальное яблоко". Награды представили народная артистка Афаг Баширгызы, Ильхам Намиг Кямал, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмат Лалаев и ведущие актеры театра. После церемонии вручения наград состоялся праздничный концерт в исполнении коллектива театра.