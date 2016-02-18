​Мужчина, 17 лет преследовавший Гвинет Пэлтроу, оправдан в США

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Присяжные в суде Лос-Анджелеса вынесли оправдательный приговор в отношении 66-летнего мужчины, который на протяжении нескольких лет преследовал американскую актрису Гвинет Пэлтроу, посылал ей письма и подарки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошийэтед Пресс.

Впервые актриса обратилась за помощью после того, как в 1999 году получила посылки с порнографией, секс-игрушками и письмами, в которых некий Данте Сойу выражал желание смыть с Пэлтроу грехи. В 2000 году суд признал Сойу невиновным по причине психического расстройства и отправил его на несколько лет в специализированную клинику. В 2015 году страстный поклонник был арестован, так как стал снова отправлять Пэлтроу послания.

В начале февраля стало известно, что 43-летняя обладательница "Оскара" вновь судится с опасным поклонником. По данным суда, в период с 1999 по 2015 годы Сойу направил в адрес актрисы несколько десятков посылок и писем, в которых выражал намерение жениться на Пэлтроу или просил прощения за то, что причинил звезде страдания. Актриса заявила, что опасается за свою жизнь и жизнь своих детей, Сойу свою вину не признал.

На суде в среду старшина присяжных Райан Остин (Ryan Austin) заявил, что у коллеги возникли сомнения в том, что Сойу последнее время пытался напугать актрису. По его словам, недавние действия 66-летнего можно назвать предосудительными, но приравнять к категории тяжких преступлений их нельзя.