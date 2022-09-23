Музей Лукаса в Лос-Анджелесе переносит открытие на 2025 год

Американский музей повествовательного искусства Лукаса снова отложил открытие, так как его строительство продолжается.
Как передает Report, об этом пишет The Hollywood reporter.
После того, как ранее запланированный запуск был перенесен с 2022 на 2023 год, музей в Лос-Анджелесе, основанный режиссером Джорджем Лукасом и его женой Меллоди Хобсон, объявил, что его открытие теперь отложено еще на два года.
Музей, который в настоящее время планируется открыть в 2025 году в Exposition Park, будет представлять собой пятиэтажное здание площадью 300 000 квадратных футов на кампусе площадью 11 акров. Вокруг здания будут парки и сады.
Директор и генеральный директор Сандра Джексон-Дюмон подчеркнула, что музей, ориентированный на все формы повествовательного искусства, а не только на демонстрацию памятных вещей из фильмов, будет сочетать как высокоинтеллектуальные, так и произведения для масс.
Отметим, что в музее также будет два кинотеатра на 299 мест.