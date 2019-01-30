Мушвиг Аббасов: На фестивале КВН в Сочи мы столкнулись с предвзятым отношением - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с одним из сценаристов команды "Парни из Баку", капитаном команды КВН "Легион" Мушвигом Аббасовым.

- Вы участвовали в 30-м Международном фестивале КВН. Как проходило участие в фестивале?

- Для участия в Сочинском фестивале прошли регистрацию 650 команд, среди которых были 4 команды из Азербайджана. Одна из них – наша команда "Легион". В 1995-1999 гг. мы участвовали в чемпионате Азербайджана, однако сейчас "Легион" не принимает в нем участия. Узнав о предстоящем фестивале в Сочи, мы решили собраться и поехать. Наше выступление оказалось успешнее ожидаемого.

- Как прошло выступление? Объективно ли были оценены результаты?

- Ощущалась предвзятость. Порой мы видели несправедливость по отношению к себе, порой по отношению к другим командам. Возможно, нам это показалось предвзятостью, трудно судить, чем руководствовались принимавшие решение. Нам, разумеется, об этих причинах не сообщалось.

- Чем Вы остались недовольны?

- Система фестиваля полностью изменилась. В наше время все было иначе. Сейчас потенциал команды хотят проверить трехминутным выступлением, а это невозможно. Командой никто особо не интересуется, порой всю команду увязывают с личностью одного человека. Скажем, в каком-то году я участвовал в фестивале, повез туда свою команду. Кто-то из членов команды повел себя неподобающим образом. Если на следующий год кто-то из Азербайджана захочет принять участие в фестивале, ему попросту откажут, памятуя прошлое. Не только мы столкнулись с этой проблемой, но и игроки из других стран. Молодым командам из Азербайджана нужна поддержка и материальная помощь.

- Планируются ли дальнейшие выступления "Легиона"?

- Да, мы намерены представлять нашу страну и на других чемпионатах. Уже поступило несколько предложений.

- Каковы показатели азербайджанской команды КВН по сравнению с остальными?

- К сожалению, за последние несколько лет ни одна команда из нашей страны не показала достойных результатов. У всех на слуху выступления команды КВН "Парни из Баку", завершившей свои выступления в 2001 году. После них от нашей страны не участвовали столь авторитетные команды. Даже редакторы признаются, что ждут сильной команды из Азербайджана, такой, чтобы затмила даже успех Парней. Хочется верить, что такая команда появится на горизонте.

- Как происходит отбор наших команд для участия на фестивале?

- По словам организаторов, ежегодно на фестиваль отправляются 3-4 молодые команды из Азербайджана. В последний раз я был там лет 15 назад. Даже не знаю, ехал ли кто-то от нас в этот период. В Сочинском фестивале участвуют чемпионы всех стран. Там я узнал, что в Азербайджане проводятся какие-то чемпионаты, отбираются финалисты. В наше время эти чемпионаты были у всех на слуху. Нынче, видимо, другие тенденции.