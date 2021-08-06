Мультсериал "Южный парк" продлили до 30-го сезона

Компания MTV Entertainment Studios заключила с создателями мультсериала "Южный парк" (South Park, 1997 - настоящее время) Треем Паркером и Мэттом Стоуном сделку о его продлении до 30-го сезона.

Компания MTV Entertainment Studios заключила с создателями мультсериала "Южный парк" (South Park, 1997 - настоящее время) Треем Паркером и Мэттом Стоуном сделку о его продлении до 30-го сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщается на сайте анимационного сериала.

"Телесериал "Южный парк" на канале Comedy Central продлевается до 30-го сезона", - говорится в пресс-релизе. К настоящему моменту "Южный парк" насчитывает 24 сезона, выход 25-го запланирован на 2022 год, а 30-й, согласно заявлению, выйдет в 2027 году. Кроме того, сделка предполагает выход 14 полнометражных фильмов по мотивам "Южного парка" на базе стримингового сервиса Paramount +, из них два увидят свет уже в 2021 году.