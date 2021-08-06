О нас
Report Georgia
Аудио новости

 Мультсериал "Южный парк" продлили до 30-го сезона

 Мультсериал "Южный парк" продлили до 30-го сезона Компания MTV Entertainment Studios заключила с создателями мультсериала "Южный парк" (South Park, 1997 - настоящее время) Треем Паркером и Мэттом Стоуном сделку о его продлении до 30-го сезона.
Искусство
6 августа 2021 г. 08:12
 Мультсериал Южный парк продлили до 30-го сезона

Компания MTV Entertainment Studios заключила с создателями мультсериала "Южный парк" (South Park, 1997 - настоящее время) Треем Паркером и Мэттом Стоуном сделку о его продлении до 30-го сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте анимационного сериала.

"Телесериал "Южный парк" на канале Comedy Central продлевается до 30-го сезона", - говорится в пресс-релизе. К настоящему моменту "Южный парк" насчитывает 24 сезона, выход 25-го запланирован на 2022 год, а 30-й, согласно заявлению, выйдет в 2027 году. Кроме того, сделка предполагает выход 14 полнометражных фильмов по мотивам "Южного парка" на базе стримингового сервиса Paramount +, из них два увидят свет уже в 2021 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi